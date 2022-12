Le 28 janvier 2022, le journal changeait de format, de papier, de maquette et revenait à son nom d’origine : Demain en Nouvelle-Calédonie.

Nous avons, tout au long de l’année ‒ et 47 numéros ‒ eu à cœur d’améliorer au maximum ce support, de parfaire les changements engagés.

Avec un travail appuyé sur nos photos, sur la présentation, pour un meilleur confort de lecture, d’esthétisme également.

Nous nous sommes aussi attelés à prendre toujours plus de recul sur le flot continu d’informations, pour une meilleure analyse, et nous nous sommes consacrés davantage à des dossiers de fond sur des thématiques très variées, la culture, les arts, l’identité, la nature, tout autant que

la politique, l’économie, la santé, le sport, l’actualité du Pacifique ou du monde. Avec souvent des portraits de gens qui méritent qu’on parle d’eux, et plus de joie également.

Les retours positifs nous confortent dans notre trajectoire et nous continuerons avec autant de rigueur et de plaisir à écrire et monter ce journal chaque semaine, à vous présenter nos articles sur notre site internet www.dnc.nc et sur Facebook.

Ce numéro est notre dernière édition de l’année. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 20 janvier dans vos points

de dépôt habituels.

En attendant, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.