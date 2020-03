2020 risque bien de rester dans les mémoires. La crise du coronavirus se répand comme une traînée de poudre, hors des contrées chinoises, et touche désormais 72 pays, selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé. On devrait atteindre, dans les jours qui viennent, la centaine de milliers de personnes touchées avec toujours, néanmoins, un taux de mortalité relativement peu élevé.

De grands évènements politiques, sportifs et culturels, nationaux et mondiaux, sont ajournés (les élections font pour l’instant exception), les déplacements de chefs d’État sont reportés pour qu’ils puissent se consacrer pleinement à la gestion de cette crise. Les voyageurs sont nombreux à annuler leurs séjours à l’étranger, leurs croisières. Dans les zones rouges, les entreprises ne peuvent fonctionner, adultes et enfants travaillent à la maison.

Difficile de prédire les conséquences d’une telle affaire sur la santé, le tourisme, le commerce mondial et l’économie au sens large, dans la mesure où l’on ignore, contrairement à d’autres virus, combien de temps cette épidémie durera, la manière dont on elle pourra évoluer. Les autorités parlent d’une crise de « plusieurs mois ».

Espérons localement que les dégâts seront relativement limités autant sur le plan sanitaire qu’économique dans un contexte de relance. En tout cas, les autorités s’attendent à connaître, comme ailleurs, les premiers cas.

C.M.