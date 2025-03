Une ambition à l’épreuve du temps

Le président Alcide Ponga a prononcé jeudi 20 février sa déclaration de politique générale au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Les défis du 18e gouvernement sont dans la lignée de ceux rencontrés par l’exécutif mené par Louis Mapou, mais avec plus d’intensité et moins de temps.

L’exercice relève de l’équilibrisme. Dans sa déclaration de politique générale, un président doit à la fois porter son message et ses convictions tout en reflétant les aspirations parfois contraires d’un gouverne- ment collégial. Alcide Ponga s’est plié à cette contrainte jeudi 20 février, devant le Congrès, pour dévoiler la feuille de route de l’exécutif. Ses déclarations interviennent moins de deux mois après la chute de son prédécesseur Louis Mapou, provoquée par la démission de Jérémie Katidjo Monnier de Calédonie ensemble, lui reprochant une « indépendance gouvernementale autoproclamée, contraire à l’accord de Nouméa et à la loi organique ».

La composition du 18e gouvernement a de fortes ressemblances avec celle du 17e. Sur 11 membres de l’exécutif collégial, seulement quatre ont changé. Quel est le chemin parcouru et quelles sont les différences entre ces deux gouvernements ? Les deux hommes sont bien entendu différents, tant par leurs convictions politiques que par leur caractère, et surtout les contextes n’ont plus rien à voir. Pour autant, la lecture des déclarations de politique générale de 2021 et de celle de cette année apporte un éclairage.

Une première similitude relève d’une ironie de l’histoire. Le discours de poli- tique général de Louis Mapou, prononcé jeudi 25 novembre 2021 au centre culturel Tjibaou, intervient lui aussi dans un moment post-crise, celle du Covid-19. Le ton et les circonstances s’avèrent plus graves chez Alcide Ponga, après un 13 mai 2024 dévastateur. « Jamais nous n’avons connu une crise aussi grave, ni un avenir aussi incertain. L’économie est à terre, les finances publiques sont exsangues et ne permettent plus d’assurer la continuité des services publics. La confiance entre citoyens est brisée. »

DES OBJECTIFS COMMUNS

Les deux hommes politiques partagent également des constats similaires sur de nombreux points : le secteur minier en difficulté, les impératifs budgétaires contraints par une forte dette, le prix de l’énergie, le décrochage scolaire, une diver- sification économique à définir et à soute- nir, la réforme du système de santé et du Ruamm… L’intensité de la crise s’est forte- ment amplifiée entre les deux périodes, mais cette continuité des préoccupations indique surtout l’ancienneté de ces problématiques dont la Nouvelle-Calédonie peine à sortir.

Pour Alcide Ponga, « le premier chantier de ce gouvernement est de tout mettre en œuvre pour assainir les finances publiques, pour retrouver des moyens d’action et, en même temps, une meilleure efficacité ». En ligne de mire, un niveau d’endettement propre de « 317 % ». Sur ce cas, Louis Mapou disait déjà : « Le premier de ces impératifs est la maîtrise des dépenses de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics ». Dès son arrivée, le président issu du Rassemblement-LR a engagé « un plan d’évolution de l’administration » et indique la création d’une inspection générale des services « cette année ». Que préconisait son prédécesseur en 2021 ? « La réorganisation du secrétariat général pour intégrer l’objectif de modernisation de l’administration et mettre en place une inspection générale des services ».

Un exemple parmi d’autres. La lecture des déclarations de politique générale souligne à quel point le 18e gouvernement est plus dans la continuité que dans la rupture ou l’innovation. « Ambitieux » a pourtant été le qualificatif le plus employé pour résumer son intervention. « Si jamais nous n’avons pas d’ambition aujourd’hui, c’est soit survivre soit mourir », a commenté Virginie Ruffenach, présidente du groupe Rassemblement-LR. Une expression reprise par Vaimu’a Muliava, élu Éveil océanien, mais avec un bémol d’importance : « Nous avons trouvé cette déclaration très ambitieuse au regard du temps qu’il nous reste. On espère qu’il y aura des priorités dans les priorités. Nous espérons qu’au-delà des paroles, maintenant on passe aux actes ».

La longue liste des préconisations d’Alcide Ponga se heurte au calendrier. Comment va-t-il réussir en quelques mois ce que n’a pas accompli son prédécesseur en plusieurs années ? Le Congrès n’a pas plus de majorité concrète et le personnel politique ne s’est pas renouvelé.

Dernier parallèle révélateur, les conclu- sions des deux présidents opèrent d’un même esprit, mais l’époque leur donne une tonalité opposée. Optimiste, Louis Mapou entend « donner vie à un pays plus juste, plus prévenant, un pays responsable et prospère, une nouvelle Nouvelle-Calédonie qui nous ressemble, dans laquelle nous pourrons habiter, vivre et travailler en confiance et, surtout, que nous pourrons transmettre à nos enfants ». Alcide Ponga porte lui aussi son regard vers l’avenir et les générations futures. « Si nous n’avons, ne serait-ce qu’une chance de redonner un avenir à nos enfants, nous devons la saisir », a-t-il conclu, un brin plus fataliste.

Fabien Dubedout