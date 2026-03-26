Une aide pour les entreprises affectées par la crise requin

La province Sud met en œuvre un plan de soutien exceptionnel pour les entreprises touchées par les interdictions de baignade et d’activités nautiques et subaquatiques durant la période du 23 février au 4 mars à Nouméa après l’attaque survenue le 22 février. Au total, 33 structures ont été identifiées par la Direction du développement économique et du tourisme. Le plafond de l’aide est fixé à 1,5 million de francs par mois et par entreprise.
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