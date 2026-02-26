Une aide financière pour les jeunes dans le cinéma

Le festival Recif lance un appel à candidatures dans le cadre de son nouveau dispositif « Talent(s) de demain ». Celui-ci vise à accompagner un ou deux jeunes, garçons ou filles, engagés dans une formation dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel. L’enveloppe allouée s’élève à 250 000 francs maximum. Les candidatures sont à soumettre avant le 24 mars.