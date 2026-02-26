Une aide financière pour les jeunes dans le cinéma

Le festival Recif lance un appel à candidatures dans le cadre de son nouveau dispositif « Talent(s) de demain ». Celui-ci vise à accompagner un ou deux jeunes, garçons ou filles, engagés dans une formation dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel. L’enveloppe allouée s’élève à 250 000 francs maximum. Les candidatures sont à soumettre avant le 24 mars.
