DNC : Le vaccin Pfizer-BioNTech a la particularité de fonctionner avec une technique différente de ce que l’on connaissait : la technique de l’ARN messager. De quoi s’agit-il ?

Myrielle Dupont-Rouzeyrol : C’est une technologie que l’on dit récente, mais cela fait vingt ans que les scientifiques travaillent sur les vaccins à ARN messager. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’on l’utilise chez l’homme puisqu’il y a des essais en phase clinique 1, 2 ou 3 sur d’autres virus, par exemple le Zika. Le principe consiste à injecter une portion d’ARN messager qui va pénétrer dans la cellule. Une protéine va alors être produite dans l’organisme et activer la réponse immunitaire : la production d’anticorps et de lymphocytes. C’est très différent des vaccins que l’on connaît qui consistent à injecter « un morceau » de virus ou d’un pathogène inactivé ou atténué. L’avantage est que l’on peut construire ce vaccin à ARN messager plus facilement et rapidement, c’est pour cela qu’ils sont arrivés les premiers sur le marché.

Marc Jouan : On peut ajouter que le concept est tout à fait original. Aujourd’hui, ce vaccin est utilisé sur les infections, et en particulier les virus, mais il est aussi pensé pour être utilisé dans le cadre de traitement de cancers. Donc c’est vraiment une innovation majeure, qui constitue un nouvel outil dans l’arsenal de la vaccination.

Contre quoi protège-t-il précisément ? Des formes graves de la maladie ? Peut-on quand même être malade et transmettre le virus ?

Marc Jouan : Il y a des vaccins qu’on dit stérilisants, c’est-à-dire qui permettent de tout maîtriser : la maladie, la transmission. C’est le Graal, le vaccin parfait. Dans les études publiées sur les vaccins ARN, on observe, là où il y a eu des vaccinations, moins de formes symptomatiques de façon très significative (NDLR : On parle d’une efficacité à 95 %). Ce que l’on est en train de confirmer, c’est l’effet sur le portage asymptomatique, c’est- à-dire que les gens soient encore porteurs du virus mais pendant une brève période. À ce niveau, les premiers résultats sont aussi très encourageants. On a l’impression que les gens sont très peu porteurs, très peu de temps et très peu contaminants, un élément très en faveur de la réduction de la transmission. Mais c’est en cours d’analyse et il n’y a pour l’instant aucune certitude. Je pense que nous aurons des informations plus précises d’ici quelques mois sur la question du portage. Et plus on aura un nombre important de personnes vaccinées suivies, plus on aura de certitudes.