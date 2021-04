Les indépendantistes ont donc déposé une demande officielle d’organisation du scrutin. Une demande signée conjointement par l’Union calédonienne-FLNKS et Nationalistes et l’Union nationale pour l’indépendance.

La promesse avait été faite par le FLNKS une dizaine de jours après le deuxième référendum, dopé par les 46,74 % de voix en faveur du oui. Et les indépendantistes pouvaient effectivement entreprendre cette démarche six mois après le deuxième référendum, soit à partir du 4 avril cette année, ce qu’ils ont fait le 8 auprès du représentant de l’État, le haut-commissaire, Laurent Prévost. Les groupes indépendantistes doivent maintenant s’accorder sur la période : l’UNI veut un référendum d’ici la fin de l’année, alors que l’Union calédonienne préfère se donner du temps et évoque fin 2022, comme le souligne Daniel Goa, son président. « Nous avons reporté en 2022 pour qu’on ait le temps de recevoir le document préparé par l’État en ce qui concerne le oui et le non et donc de pouvoir l’exploiter dans cette campagne référendaire. » Histoire de mieux préparer la campagne et aussi de régler un autre désaccord : celui qui les oppose dans la mise en place du 17e gouvernement. Louis Kotra Uregei, le président du Parti travailliste, a d’ailleurs indiqué qu’il fallait que le troisième référendum se déroule le plus tard possible, « pour sortir un peu de l’image négative de ce gouvernement fantôme »…

Les préparatifs se profilent Suite à cette demande, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a pris « acte de la demande par plus d’un tiers des membres du Congrès de l’organisation de la troisième et dernière consultation électorale, prévue par l’Accord de Nouméa ». Il ajoute que « l’État, signataire et garant de l’Accord de Nouméa, respectera sa parole et organisera ce référendum avant le mois d’octobre 2022. Les préparatifs débuteront prochainement, en association étroite avec le Comité des signataires ». Le ministre a également souligné que les conséquences du oui et du non doivent être approfondies « au niveau technique, mais aussi politique ». C’est pourquoi une invitation a été lancée aux diverses sensibilités politiques calédoniennes pour une réunion de travail qui aura lieu du 25 mai au 3 juin, à Paris.

Le plus tôt possible Pour les Loyalistes, un troisième référendum binaire comporte un « risque majeur, mais réel, de retour aux affrontements » allusion faite « aux conditions de violences et d’intimidations » lors de la deuxième consultation dans certains bureaux de vote. L’Avenir en confiance explique aussi que « le risque serait encore plus grand si la campagne référendaire venait à se chevaucher avec la campagne présidentielle, comme cela s’est passé en 1988. Dans ces conditions, les Loyalistes, ayant acté le refus des indépendantistes de prendre part à toute recherche de solutions consensuelles, demandent à l’État que le référendum soit organisé le plus tôt possible, c’est-à-dire avant la fin de cette année ». Générations NC est du même avis, car « c’est mauvais de vivre dans l’incertitude pour l’économie ou le vivre ensemble ». Du côté de Calédonie ensemble, il faut absolument une sortie de l’Accord « intelligente et consensuelle » et les prochains échanges sous l’autorité du président de la République offrent « une ultime opportunité de sortir de la nasse référendaire dans laquelle nous sommes engagés ». Le parti avance que « soit les discussions prévues à Paris, fin mai, nous permettent de poser les bases d’un référendum de rassemblement et dans cette hypothèse, la date de septembre 2022 fait sens (…). Soit ces discussions sont infructueuses parce que les indépendantistes continuent d’enfermer notre avenir dans un référendum binaire et dans ce cas, (…) autant organiser le troisième référendum dès la fin de l’année ».