Un trafic de la Vallée- du-tir démantelé

Une opération de la Direction territoriale de la police nationale a permis, le 29 octobre, l’arrestation de l’auteur principal âgé de 28 ans d’un trafic initié en septembre 2024 pour améliorer ses revenus. Il se fournissait à la tribu de Saint-Louis et sur la côte Est et avait acheté des armes pour protéger son point de deal.

Il a été condamné à 18 mois de prison dont huit avec sursis, aménagé sous forme de bracelet électronique. Son fournisseur de Saint-Louis a été interpellé avec l’appui du RAID et condamné à 12 mois aménagés sous bracelet. L’enquête se poursuit pour retrouver l’autre fournisseur. Deux revendeurs ponctuels et trois clients ont également été interpellés.