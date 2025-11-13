Un trafic de la Vallée- du-tir démantelé

Une opération de la Direction territoriale de la police nationale a permis, le 29 octobre, l’arrestation de l’auteur principal âgé de 28 ans d’un trafic initié en septembre 2024 pour améliorer ses revenus. Il se fournissait à la tribu de Saint-Louis et sur la côte Est et avait acheté des armes pour protéger son point de deal.
Il a été condamné à 18 mois de prison dont huit avec sursis, aménagé sous forme de bracelet électronique. Son fournisseur de Saint-Louis a été interpellé avec l’appui du RAID et condamné à 12 mois aménagés sous bracelet. L’enquête se poursuit pour retrouver l’autre fournisseur. Deux revendeurs ponctuels et trois clients ont également été interpellés.