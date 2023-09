Un trafic de drogues mis à jour

Lors d’une intervention pour des dégradations dans un immeuble des quartiers Sud, la police nationale a trouvé dans un appartement 230 sachets de cannabis (plus de deux kilos d’herbe), 10 téléphones portables, une arme de poing et 100 000 francs en espèces. Les deux principaux auteurs du trafic ont été interpellés. L’un, âgé de 20 ans, a été incarcéré et son comparse placé sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés le 3 novembre.