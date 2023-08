Un trafic de drogue démantelé

Après plusieurs mois d’enquête, un réseau de vente de stupéfiants (cocaïne, LSD, MDMA et cannabis) a été démantelé.

En mars, un renseignement anonyme était parvenu aux enquêteurs du groupe de lutte contre le trafic de drogues. Deux hommes et une femme, âgés entre 20 et 30 ans, ont été interpellés mercredi 2 août à Nouméa et placés en garde à vue. Les perquisitions ont permis de découvrir 500 000 francs et des produits stupéfiants. D’après la police, les trois auteurs ont reconnu les faits. Après leur garde à vue, ils ont été déférés devant le procureur de la République qui les a convoqués à une date ultérieure pour leur jugement.

E.B.