Un schéma pour améliorer la sécurité alimentaire du territoire

Le Congrès a adopté à l’unanimité, mardi 9 juin, le schéma opérationnel de transition alimentaire calédonienne, visant à améliorer l’état de santé de la population et les comptes sociaux du territoire. Il intervient dans « un contexte économique largement fragilisé, un contexte mondial incertain, avec les conséquences du changement climatique, des problèmes de santé publique […] et un accroissement des inégalités sociales », a souligné Emmanuelle Khac, élue Calédonie ensemble, à l’origine du projet, coconstruit dès 2022 avec Omayra Naisseline et Maria Waka, de l’UC-FLNKS.
Une cinquantaine de mesures ont été élaborées et validées par l’ensemble des acteurs de tous les secteurs (public, privé, associatif, agricole, éducatif et sanitaire). L’encadrement du marketing ciblant les jeunes pour limiter la « malbouffe » et le renforcement des aides techniques et financières pour favoriser des pratiques durables dans l’agriculture en font partie.
Un observatoire de la donnée, actuellement développé par l’IAC, Institut agronomique calédonien, sera disponible d’ici la fin de l’année. Des « relais de terrain » vont aussi être formés et réuniront plusieurs acteurs d’une même commune, comme les chefs de cantine, les producteurs, les mairies, etc. Ce programme prévoit de faire évoluer l’Agence rurale en Agence de l’alimentation, en y intégrant les différents outils. Cette mesure inquiète : « Je crains que les quelques milliards affectés à l’agriculture soient absorbés par l’important déficit des autres secteurs d’activité », a indiqué Lionnel Brinon, président de l’Ocef et membre Les Loyalistes.