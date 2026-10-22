Un Samsah pour adultes autistes inauguré à Yahoué

Un service d’accompagnement médico-social spécialisé dans l’autisme a été inauguré lundi 19 octobre à Yahoué, au Mont-Dore. Porté par l’Institut spécialisé autisme, le Samsah pourra accueillir douze adultes de 18 à 30 ans et les accompagner vers l’autonomie et l’inclusion. Lauréat du budget participatif 2026 de la province Sud, le projet a reçu 19,13 millions de francs de la collectivité, soit 80 % de son coût total de l’ordre de 24 millions de francs.
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