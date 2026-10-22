Un Samsah pour adultes autistes inauguré à Yahoué

Un service d’accompagnement médico-social spécialisé dans l’autisme a été inauguré lundi 19 octobre à Yahoué, au Mont-Dore. Porté par l’Institut spécialisé autisme, le Samsah pourra accueillir douze adultes de 18 à 30 ans et les accompagner vers l’autonomie et l’inclusion. Lauréat du budget participatif 2026 de la province Sud, le projet a reçu 19,13 millions de francs de la collectivité, soit 80 % de son coût total de l’ordre de 24 millions de francs.