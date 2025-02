Un réseau Tanéo allégé

DES VOIES EN MOINS

D’autant que la circulation des cars ne sera plus aussi fluide qu’avant. Le Néobus est bel et bien de retour, mais pas sa voie réservée. À plusieurs endroits, les capteurs et les feux dédiés ont été dégradés. À Nouméa, la mairie a décidé d’ouvrir temporairement à la circulation automobile certaines portions de la rue d’Austerlitz à partir du 26 novembre. « Cet aménagement servira de test jusqu’à la mi-mars, date de reprise des travaux d’assainissement de la rue Jean-Jaurès », indique le site de la ville.

Résultat : « on va passer sur la voie générale, donc ça va être un peu plus compliqué et on va être vraiment coincé dans les bouchons s’il y a des accidents », indique Clément Simutoga. Sur les réseaux sociaux, le community manager du SMTU ne chôme pas. Des questions reviennent régulièrement sur les trajets et les tarifs, particulière- ment sur le ticket à 500 francs. Ce dernier ne baisse pas, mais le SMTU propose des pass avec un plafond mensuel. « Le ticket à 500 francs a beaucoup marqué. C’est une décision que j’assume complètement. Avant le 13 mai, l’usager payait 30 % du prix du ticket moyen. Si on devait avoir un prix juste du transport, il faudrait qu’il paie 900 francs », explique Naïa Wateou.

Un effort budgétaire que les collectivités ne peuvent plus porter, alors qu’un autre élément est aujourd’hui à prendre en compte : le remboursement de la dette de 27 milliards auprès de l’Agence française de développement pour la voie du Néobus. « Depuis janvier, nous sommes tenus de régler nos échéances avec intérêts. Il nous reste encore 22 milliards de francs à payer », prévient la présidente du SMTU.

Fabien Dubedout