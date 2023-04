TikTok logo seen on mobile with TikTok CEO Shou Zi Chew sketch displayed on screen. On 23 March 2023 in Brussels, Belgium. (Photo illustration by Jonathan Raa/NurPhoto) (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

La Maison-Blanche, la Commission européenne, les gouvernements canadien, australien et britannique ont récemment interdit à leurs fonctionnaires d’utiliser TikTok sur leurs téléphones professionnels. Aux États-Unis, le gouvernement souhaiterait le bannir complètement. Tous craignent que la Chine les espionne à travers son réseau social.

Regarder les vidéos virales de TikTok serait dangereux. Il n’est pas seulement question d’addiction. Ni de défis stupides qui tournent parfois au drame.

La plateforme du chinois ByteDance, chère aux adolescents et aux jeunes adultes du monde entier, est surtout pointée du doigt parce qu’elle espionnerait ses utilisateurs. « Il est reproché à TikTok d’embarquer des logiciels espions dans son application », explique Laurent Rivaton, spécialiste cybersécurité de la société Addo.

Les institutions européennes et occidentales dénoncent la mainmise du gouvernement chinois et du Parti communiste attaché. Une loi de 2017 indique que les sociétés chinoises, donc théoriquement la maison mère de TikTok, doivent collaborer avec les renseignements du pays si elles sont sollicitées.

Les utilisateurs « sont autant d’Américains sur qui le [Parti communiste chinois] peut récolter des informations sensibles pour, au final, contrôler ce qu’ils voient, entendent et croient », a déclaré Cathy McMorris Rodgers, la présidente de la commission du Congrès américain, citée par l’AFP, lors de l’audition du dirigeant de TikTok le 23 mars.

LES MÊMES RISQUES

Ces reproches peuvent être étendus à la plupart des réseaux sociaux, Facebook en tête. En 2018, le quotidien britannique The Guardian révélait bien le transfert par le réseau social américain des données de 87 millions de ses utilisateurs à l’entreprise Cambridge Analytica.

Ces données auraient été utilisées pour orienter le vote d’électeurs américains en faveur de Donald Trump et britanniques pour le Brexit. Cinq ans auparavant, le lanceur d’alerte Edward Snowden dévoilait l’espionnage massif des renseignements américains dans le monde entier, via notamment un système de surveillance des services américains Google, Facebook et Skype.

Devant les sénateurs français qui enquêtent sur TikTok, le secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a signalé des « problématiques similaires aux autres réseaux sociaux » sur le traitement des données, quoique « amplifiées ». Louis Dutheillet de Lamothe vise l’ignorance d’un public plus jeune, mais aussi la « rapidité du visionnage » et « la rapidité de l’enrichissement du profilage des données ».

Sur le danger des fuites, « nos données sont théoriquement protégées de la même manière sur un serveur américain ou chinois », rappelle Éric Olivier, ancien coordinateur de l’Observatoire du numérique de la Nouvelle-Calédonie.

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), appliqué par l’Union européenne en 2018, encadre normalement le traitement et le stockage de toutes les informations des ressortissants européens, et par extension des Calédoniens. « Je pense que c’est une question culturelle et géopolitique. Il n’y a pas plus de risques sur TikTok, mais ils ne sont pas perçus de la même manière », estime le gérant de NumÉric Éthique.

PRENDRE CONSCIENCE

Dans un monde hyperconnecté, les réseaux sociaux sont devenus des outils de pouvoir et des moyens très efficaces de savoir ce qu’il se passe à l’autre bout du globe. « Tout le monde se surveille et a intérêt à savoir ce que l’autre fait. Les Australiens, les Américains, les Chinois sont intéressés par ce qui pourrait se passer en Nouvelle-Calédonie », affirme Laurent Rivaton.

L’un des objectifs du centre de ressources régional dédié à la cybersécurité, dont la création a été annoncée en décembre, sera justement de lutter contre l’espionnage, le sabotage ou la déstabilisation, en plus des risques financiers liés aux cyberattaques sur le territoire. « Un des sujets sera de surveiller les collectes de données menées notamment par la Chine », poursuit le membre du cluster informatique Open NC.

La énième polémique autour de nos données personnelles doit pourtant alerter. Devant le Sénat, la Cnil a signalé le « nombre impressionnant de données personnelles et d’une très grande finesse » collecté pas ces outils. « Les géants du web ont tellement de données qu’ils savent quoi dire ou quoi faire pour déclencher l’achat d’un produit ou nous faire voter », prévient Laurent Rivaton.

L’enjeu, selon l’expert, est de « se poser les bonnes questions ». Il ne faut pas publier n’importe quoi parce que cela ne disparaîtra jamais réellement. Tout ce qui est dit ne doit pas non plus être pris pour argent comptant. « Les gens doivent apprendre à être critiques par rapport à ce qu’ils voient ou lisent, défend Laurent Rivaton. Dans le fond, TikTok est très intéressant, c’est un outil magique qui permet de faire de l’audience très rapidement. »

Qu’ils soient américains ou chinois, tous ces services ont des avantages et de nombreux inconvénients. Il est impératif d’en prendre conscience pour les utiliser « de manière éclairée » et en tirer « le meilleur ».

Brice Bacquet

TikTok est l’un des rares géants du web à ne pas avoir vu le jour en Californie. / © Jonathan Raa, NurPhoto via AFP