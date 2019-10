Peut-on développer une agriculture biologique à grande échelle, économiquement viable, pour les agriculteurs et accessible au plus grand nombre ? C’est tout l’objectif de l’appel à candidatures que viennent de lancer les partenaires du premier thème, « Agriculture et foresterie », porté par le programme PROTEGE (Projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes) que de répondre à ces questions. Ce volet du programme PROTEGE prévoit la mise en place d’un réseau de fermes de démonstration, réparties sur l’ensemble du territoire. Il n’est pas exclusivement réservé aux producteurs déjà en bio, mais est également ouvert aux producteurs conventionnels motivés par la transition. Les partenaires que sont la Chambre d’agriculture, la CPS, le PROE et le gouvernement ont retenu un des conseils prodigués par l’un des experts invités lors du forum Agrinnov. Ce dernier avait expliqué comment le bio avait été développé en allant chercher les meilleurs agriculteurs conventionnels et pas nécessairement uniquement des producteurs déjà engagé dans le bio.

Tout l’enjeu de ce réseau est d’identifier les pratiques innovantes qui pourraient être reproductibles, mais également de produire des données aussi bien techniques qu’économiques sur la viabilité d’exploitations agroécologiques. Et les fermes calédoniennes ne seront pas seules puisque le programme prévoit la constitution de réseaux identiques en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. L’idée est d’animer ces trois réseaux et permettre les échanges de pratiques entre les agriculteurs. L’ambition du réseau est de prouver que l’agroécologie peut répondre aux problématiques de préservation de l’environnement, mais aussi d’autonomie alimentaire, tout en assurant des revenus suffisants aux producteurs et des prix accessibles pour les consommateurs. Il est donc question de développer des techniques reproductibles et accessibles à l’ensemble des producteurs et de produire de l’information facilement compréhensible.