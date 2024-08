[DOSSIER] Un réseau à repenser

UNE PÉTITION

Ce système n’est pas destiné à perdurer. Du moins, pas sous cette forme. « C’est transitoire. L’idée, c’est que des petits transporteurs relient les quartiers à l’ancienne gare routière de Montravel et que le Néobus prenne le relais afin de desservir Nouméa, explique Jean-David Poarairoua. On veut montrer que c’est possible de faire nous-mêmes et revenir à quelque chose de plus simple et de plus humain. »

Ce projet est en réflexion au sein du comité sérénité Sic Tindu. Et le président de l’association est déterminé à plaider sa cause auprès des communes et de la province Sud. Il envisage une réunion d’information au public puis une pétition et, si le message n’est pas entendu, « d’occuper les ronds-points ».