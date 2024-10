[DOSSIER] Un remodelage des circuits de distribution

Derrière « la plus grosse » table du marché de Ducos, ce samedi matin, Evelyne a le sourire. Il y a encore un mois, en raison des difficultés de circulation, cette colporteuse de fruits et légumes du nord n’avait rien à proposer à sa clientèle de Nouméa. Depuis des années pourtant, c’était devenu une habitude : « avec ma fille [gérante de l’entreprise, ndlr], on revend des produits à Ducos et au marché de Moselle du jeudi au dimanche », explique-t-elle. Au total, une quinzaine d’agriculteurs de Kaala-Gomen, Voh et Pouembout leur font confiance. « On est resté trois mois sans faire la route, on avait peur. […] Aujourd’hui, ça va, c’est correct. On reprend doucement », glisse Evelyne.

Comme elle, de nombreux petits agriculteurs réinvestissent les marchés de proximité. Certains y étaient déjà avant les évènements, d’autres y vendent leurs produits depuis peu de temps. « Depuis la crise, nous venons vendre des fruits et légumes au marché de Ducos pour éviter qu’il y ait trop de monde au chalet du Jardin calédonien, à Dumbéa. C’est devenu compliqué avec la mise en place des barrages, etc. », indiquent Julie et Evan, jobs étudiants au sein de la structure.

Outre l’option des marchés de proximité ‒ soutenus et organisés par la Chambre d’agriculture et de la pêche depuis le début des soulèvements afin de contrer les difficultés de transport ‒, de nombreux agriculteurs se sont également rassemblés en réseau ou se sont aidés. « On a vraiment vu une forme de solidarité. Certains se sont organisés pour faire le transport des fruits et légumes sous forme de relais d’une commune à l’autre. Ce n’était pas organisé de cette façon, mais par esprit d’entraide, ils l’ont fait », évoque Chloé Fillinger, direc- trice de l’Interprofession fruits et légumes (Ifel-NC).