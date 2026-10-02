Un regard nouveau sur l’Indonésie

Le membre du gouvernement, Alcide Ponga, doit effectuer une visite ce mois-ci en Indonésie, poids lourd sur le marché du nickel, afin d’évaluer l’opportunité d’y exporter du minerai calédonien. Cette nouvelle orientation soulève des questions.

Le déplacement ne va pas passer inaperçu. Alcide Ponga, membre du gouvernement en charge des secteurs de l’énergie et des mines, se rendra en Indonésie du mardi 6 au vendredi 16 octobre. Des petits mineurs doivent l’ac- compagner. Sont prévues, au programme, des rencontres avec des officiels du pays ainsi que des visites d’entreprises. L’idée est de poser les bases d’une discussion en vue d’établir à terme « des échanges gagnant-gagnant », selon l’ancien maire de Kouaoua et ex-cadre de l’usine du Nord.

L’Indonésie est l’acteur ultradominant sur le marché du nickel. Doté de 42 % des réserves mondiales, selon le chercheur Thibault Michel, l’archipel d’Asie du Sud-Est a écrasé tous les repères passés, après l’application progressive de l’interdiction d’exporter son minerai brut à partir de 2014, ce qui a généré des investissements chinois massifs in situ en faveur de la création de complexes industriels.

« En moins de cinq ans, la part de l’Indonésie dans la production mondiale de nickel contenu est passée d’environ 31 % en 2020 à 60 % en 2024, pour atteindre 67 % en 2025 », décrit, dans une note, Tobias Rossi, associé fondateur d’Atlas Strategy, un cabinet de conseil spécialisé en géopolitique. « La production australienne et philippine s’est effondrée respectivement de 26 % et 20 % en 2024, en raison des « conditions de marché défavorables liées à la baisse des prix et à l’augmentation de la production en Indonésie ». Ce rythme n’a pas de précédent dans l’histoire récente des matières premières critiques », poursuit l’auteur, qui s’est appuyé sur des analyses de l’Institut d’études géologiques des États-Unis. La Nouvelle-Calédonie a fait les frais de ce bouleversement.