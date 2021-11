DNC : Comment analysez-vous le positionnement de l’État sur le maintien de cette consultation ?

Sonia Backes : Les loyalistes considèrent cela comme une victoire alors qu’en réalité, c’est simplement normal parce qu’il n’y avait aucune raison valable de reporter la date qui avait été fixée. Mais comme l’État, depuis 20 ans, a toujours donné raison aux indépendantistes dès qu’ils menaçaient ou dès qu’ils tapaient un peu du poing sur la table, eh bien, on est plus habitués à ce que l’État prenne simplement ses responsabilités et des décisions normales. Je rappelle que depuis 20 ans, ils ont gelé le corps électoral, accepté l’inscription automatique des natifs au détriment des autres, traité la question de la prolongation des inscriptions dans les bureaux de vote délocalisés alors que l’étape était finie… Enfin, à chaque fois qu’il y a une décision à prendre avec une pression des indépendantistes, ils ont toujours été dans le camp des indépendantistes, donc la réalité, c’est que cette décision n’est pas partisane pour le camp loyaliste, c’est simplement une décision de l’État de maintenir sa position et de ne pas céder aux menaces des indépendantistes. On a été mal habitués ou bien habitués, je ne sais pas, mais en tout cas, on n’a pas l’habitude que ça se passe comme ça.

Comment envisagez-vous la suite ?

Il n’y a pas d’ambiguïtés sur le fait qu’on ne puisse pas être dans ou en dehors de la République. Donc là, très clairement, après le troisième Non, on sera d’une part à la sortie de l’Accord de Nouméa et, deuxièmement, à l’intérieur de la République. Ça, c’est une certitude. Ensuite, une fois que l’on a posé cela, les discussions sont ouvertes. Nous, on défend un certain nombre de choses en matière d’organisation institutionnelle parce que le gouvernement collégial ne fonctionne plus, le système de répartition des richesses ne fonctionne plus, notre administration est d’une lourdeur incroyable, etc. On est arrivés au bout du bout et on défendra notre vision de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. On mettra cela sur la table, mais ça n’empêchera pas de discuter avec les autres.