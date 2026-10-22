Un rapport pointe trois fois plus de féminicides

Une étude annuelle de la Délégation aux victimes du ministère de l’Intérieur, publiée le 13 octobre, rappelle que les femmes sont de très loin les premières victimes des homicides au sein des couples. Selon le rapport, elles représentent 82 % des victimes. Avec deux féminicides en Nouvelle-Calédonie enregistré en 2025, le territoire affiche une moyenne près de trois fois supérieure à la moyenne nationale. Une statistique fragile compte tenu du faible nombre de cas mais cohérente avec l’importance du phénomène de violences conjugales qui touche le Caillou.