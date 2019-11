Le groupe Synergie Numbo du cluster maritime a présenté cette semaine son projet d’aménagement et de développement de la baie de Numbo en une véritable zone de chantiers navals à l’échelle régionale. Le projet d’envergure prévoit la construction d’un îlot artificiel en remblai d’environ dix hectares qui pourrait accueillir des infrastructures portuaires (aire de carénage, aire de démantèlement des navires, levage, cale à sec, ateliers, etc.). Une vaste zone de mouillage est également envisagée. L’idée est de proposer davantage d’offres aux plaisanciers calédoniens et étrangers, d’effectuer des travaux sur grands bateaux, de développer ce secteur, les emplois et les formations. Des fonds issus des contrats de développement seront consacrés pour le lancement des études.