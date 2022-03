La guerre est donc de retour en Europe. Après des conflits en ex-Yougoslavie, en Géorgie, dans le Donbass et l’escalade des dernières semaines, Vladimir Poutine a engagé une invasion pure et simple de l’Ukraine, bravant toutes les règles internationales qui ont permis de maintenir la paix sur le Vieux Continent, traumatisé par deux guerres mondiales. L’impensable se matérialise à nouveau par des chars, des bombes, des sirènes, des descentes quotidiennes dans les caves, des convois de réfugiés.

Le monde assiste, médusé, à cette entreprise. On observe la bravoure des Ukrainiens, mais également la dure réalité de leur bataille solitaire, même si des mesures inédites ont été prises pour affaiblir la Russie. Difficile de prédire comment la situation va évoluer et si le monde va maintenir cette posture, de peur d’une troisième guerre mondiale, voire d’un conflit nucléaire.

Mais quoi qu’il advienne, nous dit-on, cette guerre est en train de « profondément changer l’ordre du monde » et la position de l’Europe. Ses valeurs, auxquelles aspirent

les Ukrainiens, apparaissent plus robustes que jamais. Elles sont certainement plus attirantes que celles portées par les opposants à la démocratie. Gardons cela en tête dans cette région au contexte également incertain.

Plus largement, les peuples ont aussi compris que leurs dirigeants pouvaient se mobiliser, de manière éclair, lorsqu’ils estiment que la situation l’exige. Pourrait-on montrer autant d’humanité lorsque les conflits nous concernent moins directement et s’impliquer de la sorte pour d’autres thématiques majeures de ce siècle, comme le climat ?