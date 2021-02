Pal Ahluwalia, vice- chancelier de l’université du Pacifique Sud (USP), et sa femme ont été arrêtés à Suva et expulsés vers leur pays d’origine, l’Australie. Le professeur s’était engagé depuis deux ans contre la corruption au sein de la plus importante université du Pacifique Sud, propriété conjointe de 12 pays insulaires. Pal Ahluwalia a mis au jour les salaires exorbitants de certains dirigeants, les manquements des gestionnaires. L’USP, université de l’Océanie, a été fondée en 1968.

Les autorités se sont appuyées sur une loi sur l’immigration qui stipule que les étrangers ne doivent pas troubler la paix ou la gouvernance. ©twitter Pal vcp