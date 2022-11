L’État a lancé à Paris les discussions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle- Calédonie, prévues par l’Accord de Nouméa au terme des trois référendums. Le calendrier et la méthode ont été fixés. Mais en l’absence des indépendantistes et avec un camp loyaliste loin d’être soudé, il demeure difficile de se projeter.

Vu d’ailleurs, c’est un échec. Vu de Nouvelle-Calédonie, c’est un nouvel étalage d’une classe politique calédonienne profondément divisée, d’un État qui paye également ses erreurs passées. Mais une étape tout de même, après des mois d’immobilisme.

Le 28 octobre, la Première ministre Élisabeth Borne a donc réuni à Matignon la première Convention des partenaires, nouveau format élargi imaginé par le président de la République, pour lancer les travaux sur l’avenir institutionnel du territoire.

« SUJETS VITAUX »

« Le processus de définition d’un projet pour la Nouvelle-Calédonie est désormais engagé », a déclaré Élisabeth Borne se félicitant de « l’esprit de responsabilité et de consensus » qui a prévalu dans les échanges.

Pour éclairer les futurs travaux, il a d’abord été convenu de lancer l’audit de la décolonisation, évaluant l’accompagnement de la Nouvelle-Calédonie par l’État depuis 1988 au regard du droit international, et de procéder au bilan de l’Accord de Nouméa sur le transfert des compétences par l’État et leur exercice par la Nouvelle-Calédonie et les provinces.

Des groupes de travail seront constitués au mois de novembre par le haut-commissaire. Ils se réuniront sur huit thématiques prédéfinies. Comme le souhaitait aussi Emmanuel Macron, le champ des discussions a été élargi, au-delà des questions institutionnelles (statut, corps électoral, etc.), aux « sujets vitaux pour l’avenir des Calédoniens ».

Les sujets suivants seront abordés : l’égalité des chances et la cohésion sociale ; le développement économique, l’emploi et les grands investissements ; le nickel ; la souveraineté énergétique et la transition écologique ; la souveraineté alimentaire et le foncier ; les valeurs, identité commune et réconciliation ; et enfin l’intégration et le rayonnement régional. « Les travaux respecteront les légitimités et les compétences de chacun », a précisé la Première ministre. Ainsi les questions institutionnelles feront l’objet d’échanges dans un format strictement politique.

La conclusion des travaux est attendue mi-2023. Matignon avait expliqué en amont de la convention qu’il était de la responsabilité de l’État d’avancer sur le dossier calédonien, notamment en raison des contraintes calendaires, les provinciales de 2024, la situation de la filière nickel, l’économie et la situation budgétaire du gouvernement.