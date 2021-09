Un décès



« C’est avec une immense tristesse que je vous fais part ce matin du premier décès d’un patient atteint du Covid-19, intervenu cette nuit au Médipôle. » Louis Mapou a confirmé ce matin le premier décès lié au Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit d’une personne âgée qui vivait en maison de retraite. Louis Mapou a témoigné à la famille du soutien du gouvernement et de l’ensemble des institutions « dans cette douloureuse épreuve ». Et a salué l’implication du personnel médical. « Je me suis rendu au Médipôle ce matin pour prendre attache du corps médical et m’informer de la situation. Ils sont tous sur le pont. Mes pensées vont à l’ensemble du corps médical de Nouvelle-Calédonie, au personnel de l’administration et à tous ces bénévoles mobilisés à qui j’ai rendu visite ce matin à Ko We Kara. »