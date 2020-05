De la sueur et des larmes. C’est peu ou prou ce qui attend les Calédoniens pour reprendre les mots de Winston Churchill dans son premier discours devant la Chambre des communes en 1940. Si la situation de la Nouvelle-Calédonie était loin d’être enviable avant le Covid-19, elle a désormais basculé et pas forcément du bon côté.

Au début de la crise sanitaire, le gouvernement est parvenu à négocier un prêt de l’AFD garanti par l’État afin de pouvoir financer les différentes aides mises en place pour éviter la catastrophe. Si cet emprunt semblait indispensable, il a fait bondir l’endettement du gouvernement au-delà de 100 % et c’est loin d’être terminé puisqu’un second prêt devrait être contracté d’ici la fin de l’année en vue de restructurer la dette du Ruamm, comprise entre 20 et 30 milliards de francs.

Le risque de ne pas pouvoir rembourser est donc important. Afin d’obtenir quelques garanties, l’État a donc demandé à la Nouvelle- Calédonie de fournir des engagements de réforme avec le remboursement des traites qui s’élèveront à près de 1,4 milliard de francs par an, pour ce prêt conclu sur 25 ans à un taux de 1,48 % et dont le remboursement commencera d’ici deux ans. Ces engagements, qui ne sont pas contractuels, ont été annexés à la convention de prêt et devraient être présentés très prochainement aux élus du Congrès qui auront la charge d’en adopter la majeure partie, notamment au travers des loi du pays.

Une réforme autour de trois axes

Les trois axes de ces engagements sont connus et ont été présentés dans le discours de politique générale de Thierry Santa, prononcé devant le Congrès le 22 août 2019. Il s’agit de la réduction des dépenses de fonctionnement, de la réforme fiscale et de la recherche de nouvelles recettes. Ils visent à rétablir, à plus ou moins long terme, la stabilité financière de la Nouvelle- Calédonie. A

u registre des dépenses, il est question de réduire la voilure de celles du gouvernement ainsi que des établissements publics. L’idée est tout d’abord d’optimiser le patrimoine, puis de mutualiser les établissements publics, à l’instar de ce qui a été fait pour l’Erpa et l’Apican, fusionnés au sein de l’Agence rurale, ou comme cela a été fait pour la formation. Les prochains établissements publics concernés seront ceux de la culture et de l’enseignement. Les directions du gouvernement n’échapperont à cette volonté de mutualisation.