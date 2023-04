Participer à un cadeau commun, donner de l’argent de poche et, d’ici quelques mois, régler ses achats en magasin et ses factures par une simple opération avec son téléphone.

Si ces services existent déjà dans de nombreux pays, ils apparaissent à peine sur le territoire calédonien. C’est la promesse de CF-Pay, la première solution locale de moyen de paiement digital lancé par la Calédonienne de solutions business (CSB, lire par ailleurs).

CF-Pay ? Le nom de l’application est tiré de l’abréviation de franc Pacifique, CFP, avec le jeu de mot pay pour payer, explique Ndatté Seydi, directrice générale de la CSB. « Cela montre l’ancrage local du projet, il n’y aura pas deux CF-Pay dans le monde. »

Il s’agit d’un portefeuille numérique alimenté par son compte bancaire. L’entreprise planche sur l’appli- cation depuis deux ans. En s’inspirant de ce qui se fait ailleurs tout en l’adaptant à la Nouvelle-Calédonie. « Le monde des paiements est assez mondialisé, développe Ndatté Seydi. Mais, on a une particularité, il faut l’ajuster à notre devise, ce qui nécessite de la recherche et du développement et des investissements, notamment sur les aspects système d’information et mise à niveau règlementaire. » La règlementation étant « très stricte » et « protectrice des consommateurs », assure la directrice générale de la CSB.

UN MONTANT PLAFONNÉ

CF-Pay est destiné à toute personne de plus de 12 ans munie d’un smartphone, titulaire d’un compte bancaire, de Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux gens de passage sur le territoire, comme les touristes. L’application permet de réaliser des virements entre particuliers, « de portefeuille à portefeuille », en sélectionnant simplement le numéro de téléphone du contact à créditer.

Il s’agit, pour l’heure, d’un pré-lancement en attendant le déploiement à tous, même ceux qui ne possèdent pas de compte, et d’autres fonctionnalités. Notamment, d’ici la fin de l’année, le paiement chez les commerçants. Comment cela se passera-t-il ? De téléphone à téléphone. « On va les rapprocher et le paiement s’effectuera », indique Ndatté Seydi. Tout simplement. Il devrait également être possible de payer des factures « en un clic depuis chez soi ».

Et la CSB travaille sur les réseaux de grande distribution avec d’autres façons de régler, par exemple un QR code. Le montant du portefeuille est plafonné à 70 000 francs par mois, et toute dépense ou transfert est limité à 6 000 francs, l’équivalent du paiement sans contact.