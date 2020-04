Le confinement des îles a nécessité la fermeture des aérodromes. La vie impose toutefois des liaisons minimales afin d’approvisionner les Loyauté en médicaments, produits alimentaires ou encore pour assurer des évacuations sanitaires. Air Loyauté est l’un des artisans de ce pont aérien, en lien étroit avec la province des Îles.

Les coutumiers des Loyauté ont été les premiers à prendre la mesure du risque lié à la pandémie de Covid-19, qui épargne désormais peu de pays dans le monde. Après le refus de recevoir les paquebots de croisière, les autorités coutumières ont imposé la fermeture des aérodromes. Les îles ont toutefois besoin d’un lien avec la Grande Terre pour les produits de première nécessité, aussi bien sanitaires qu’alimentaires.

Dès le 19 mars, la petite compagnie au papillon bleu s’est mobilisée pour assurer les rotations entre Lifou, Ouvéa, Maré et la Grande Terre. À Lifou, la fermeture de l’internat, et plus généralement l’annonce du confinement, a nécessité le transport de personnes dans les autres îles. Au total, pas moins de 116 passagers ont été ramenés chez eux, à Ouvéa et Maré, et des touristes ont été transférés sur Nouméa.