Le gouvernement et ses partenaires ont élaboré un plan d’action 2023-2027 en faveur de la transition alimentaire. Il a été dévoilé lors des seconds ateliers sur le sujet, organisés du 7 au 10 mars.

Les seconds ateliers de la transition alimentaire, organisés par le gouvernement et ses partenaires, se sont déroulés du 7 au 10 mars et ont été suivis d’une restitution le 16 au centre culturel Tjibaou.

Ces journées de réflexion auxquelles ont participé une soixantaine d’acteurs ont permis d’élaborer un plan d’action 2023- 2027. Les premiers ateliers avaient déjà permis d’établir un diagnostic du système alimentaire calédonien.



© Gouvernement de Nouvelle-Calédonie



50 actions

50 actions à entreprendre ou à renforcer ont été dégagées. On retiendra en particulier : l’intégration de l’éducation à l’alimentation à l’école via les jardins potagers et les classes du goût (inspirée des programmes pilotes de Pacific Food Lab), la formation des élus, la création d’une loi instaurant une part minimum de produits locaux labélisés dans les cantines scolaires comme en Polynésie française, l’encadrement de la publicité de produits nocifs pour la santé, l’aide aux infrastructures agroécologiques, des espaces de sensibilisation et de discussion dans les communes.

Une charte de la transition alimentaire doit être rédigée pour animer la démarche.