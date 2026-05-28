Un plan d’action pour la jeunesse

Le gouvernement adapte sa stratégie jeunesse pour la période 2026-2034. Elle repose sur une analyse du précédent plan jeunesse 2019-2025, le recueil de la parole des jeunes et « l’intégration d’une perspective océanienne ». Le gouvernement propose notamment des actions en faveur de la reconnaissance culturelle kanak et l’histoire locale, la réconciliation intergénérationnelle (en réhabilitant le rôle des aînés), la lutte contre l’isolement et les addictions, l’éducation à l’environnement et au climat, etc.

Le plan jeunesse prévoit la création de 33 conseils locaux de jeunes d’ici 2030, le principe d’équité territoriale dans la répartition des moyens dédiés à la jeunesse, la construction de diagnostics territoriaux, la création de maisons communes et de tiers- lieux, le soutien à l’agriculture urbaine et les coopératives, la création d’un parcours Jeunes Gardiens du vivant ou encore la mise en œuvre de contrats d’expérience jeunes (CEJ).