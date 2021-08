La Nouvelle-Calédonie a tout fait ces derniers mois pour permettre à la population de ne pas subir la foudroyante épidémie de Covid-19 qui a fait 4,3 millions de morts en un an.

Grâce au soutien de l’État, une quarantaine a été instaurée dans les hôtels et demeure en vigueur, un luxe que de nombreux pays ne peuvent s’offrir. La vaccination a commencé à ses premières heures, avec un vaccin recherché par ailleurs et des doses sont envoyées en quantité suffisante pour que tout le monde puisse en bénéficier. Là encore, un luxe que d’autres ne peuvent pas s’offrir. Et on organise désormais des campagnes de proximité pour aller chercher les plus isolés.

Mais alors que la situation appelle à un sursaut collectif – on observe ce qu’il se passe en Polynésie ou aux Antilles – nombreux sont ceux qui ne sentent toujours pas concernés par la vaccination, par notre enfermement. Il faudra faire œuvre d’une communication plus efficace, en tout cas pour ceux qui peuvent encore être convaincus. Plus grave à notre sens, à l’échelle de la société, sont ceux qui ont invoqué de faux motifs impérieux, pesant sur le coûteux système de quarantaine ou prenant la place de personnes dans le besoin. Les recours sont également difficilement compréhensibles. Même si les libertés sont effectivement mises à l’épreuve, la situation est exceptionnelle.

La réponse du nouveau gouvernement en tout cas ne s’est pas fait attendre : le système des motifs impérieux va être revu, la vaccination rendue obligatoire à l’entrée de notre territoire et est même envisagée pour tous les Calédoniens. Il fallait s’y attendre.