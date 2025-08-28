Un permis sans drapeaux et une licence pour les nakamals

Après plus d’un an de tensions entre élus politiques liées à la présence du drapeau du FLNKS sur le permis de conduire, le président du gouvernement, Alcide Ponga, a pris la décision de faire enlever les différents étendards sur ce document.
Pour rappel, le 18 juillet 2024, une décision de justice imposait de retirer le drapeau du FLNKS, sous peine d’amende. À ce jour, le gouvernement est redevable de près de 26 millions de francs. « Il fallait arrêter les frais », a souligné le porte-parole du gouvernement, Christopher Gygès, à l’issue de la séance hebdomadaire de l’exécutif, mercredi 27 août.
Durant cette séance, les élus ont également adopté un avant-projet de loi du pays venant réglementer les nakamals. Désormais, les gérants de ces structures devront bénéficier d’une licence, au même titre que les établissements vendant de l’alcool. Si le projet est adopté par le Congrès, une période de régularisation de six mois sera mise en place pour leur permettre de se mettre en règle. Le gouvernement a également évoqué la possibilité d’interdire ces structures à proximité des établissements scolaires et d’instaurer un numerus clausus par commune ou zones spécifiques.