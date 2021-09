Revenus au pays en 2014, les reliques du grand chef Ataï et de son dao ont été inhumés mercredi dans le caveau du mausolée qui leur est dédié à Wéréha, en présence de l’État, du gouvernement, du Congrès, des représentants des trois provinces et des différentes aires du pays. Les cérémonies coutumières et les discours ont marqué une volonté de reconnaissance de l’histoire et de construction d’un avenir commun. Mais, un long chemin reste à parcourir.

« Les vieux vont pouvoir se reposer en paix dans la terre qui les a vus naître. » Après 143 ans d’errance, les reliques d’Ataï et de son dao ont été inhumés mercredi dans le mausolée qui leur est dédié sur les terres de l’ancien grand chef à Wéréha, sur le site de Fonwhary, entre La Foa et Sarraméa. Le jour anniversaire de la date de leur mort, le 1er septembre. Les restes des deux hommes ont achevé leur périple, après la France et la tribu de Petit Couli. Les cercueils d’Ataï et de Méche ont trouvé leur place dans le caveau au centre des huit poteaux sculptés représentant les aires du pays. « Ils vont dormir sur la terre qu’ils ont tant aimée », poursuit Yvon Kona, nouveau président du Sénat coutumier de l’aire Xârâcùù.

« Un symbole d’insurrection devenu symbole de paix » Le combat de toute une vie pour Bergé Kawa, descendant d’Ataï. « Je ressens de la joie, je suis très heureux d’en arriver là, car j’ai tout fait pour ça, c’est une grande fierté pour moi. » Le fruit d’un travail commun, la participation de chacun ayant permis la réussite de ce projet. « C’est un exemple de la volonté des uns et des autres de construire un pays où chacun trouve sa place, pose Cyprien Kawa. Le symbole d’insurrection est devenu un symbole de paix. » Un moment historique, car Ataï représente également tous les chefs et combattants qui n’ont jamais été retrouvés. « Il symbolise ceux qui ont perdu leur tête et qui n’ont pas eu de sépulture », déclare Roch Wamytan, président du Congrès. Une étape nécessaire. « C’est l’histoire de tous. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. » Une façon, aussi, de guérir les blessures. « Cela concerne l’ensemble des citoyens du pays et permet de rééquilibrer par rapport à la mémoire kanak, longtemps oubliée », déclare Raphaël Mapou. Une journée de réconciliation pour Sonia Backes, présidente de la province Sud, et de recueillement pour Louis Mapou, président du gouvernement. « C’est un jour d’introspection collective. L’histoire est douloureuse parce qu’elle transporte des non- dits. Ce moment nous grandit tous. »

Nicolas Metzdorf et Sonia Backes ont accroché la plaque des 32 noms de colons tombés le jour de la révolte sur une grosse pierre à l’entrée du site. Une plaque pour les 32 Mais en ce jour de « réconciliation », deux moments de tension ont marqué les esprits. Lorsque Nicolas Metzdorf, maire de La Foa, et Sonia Backes, ont apporté une plaque sur laquelle est gravée le nom de 32 colons de Fonwhary tués lors de la révolte. « Pour réunir tous les Calédoniens, il faut que personne ne se sente mis de côté, explique Nicolas Metzdorf. Les victimes ont des noms. C’est notre légitimité à être là. » Un manque de cohérence, estime Raphaël Mapou, le timing n’est pas le bon. « Le geste que vous apportez, normalement, c’est la séquence d’après. C’est la réconciliation avec le monde kanak, avec vous et avec la France. » La plaque des 32 noms trouvera finalement sa place à la fin de la cérémonie sur une grosse pierre à l’entrée du site. Et puis, il y a eu le discours de Bergé Kawa, qui a évoqué le combat des « militants anticoloniaux qui poursuivent la lutte entreprise en 1878 pour la libération du peuple kanak », « l’accession à la pleine souveraineté » et les conséquences de la colonisation, « éradication physique et culturelle du monde kanak pour y installer une colonie ». Des mots qui ont fait réagir Nicolas Metzdorf, qui a changé son discours à la dernière minute. « Nous ne pouvons tolérer ce qui parle de guerre alors que nous devons bâtir un peuple rassemblé. Nous reconnaissons et soutenons le processus avec Ataï, mais cela doit se faire dans un esprit de partage. »

Un nouveau départ Tous n’ont eu de cesse d’évoquer l’avenir et leur capacité à œuvrer ensemble. Ce n’est que le début d’un long processus pour Sonia Backes. « Il nous reste encore beaucoup à faire pour rééquilibrer les choses, mais ce jour doit signer celui d’un nouveau départ, celui de se considérer au même niveau afin de ne plus nous opposés. » D’autant que le 13 décembre, quel que soit le résultat du référendum, tout le monde sera là pour construire autre chose. « Nous le ferons ensemble et sans haine », insiste Patrice Faure, le haut-commissaire. Une page qui se tourne, glisse Roch Wamytan, alors que l’Accord de Nouméa arrive à son terme. La situation n’est plus la même. « Il y a 143 ans, on était l’un en face de l’autre, maintenant on est l’un à côté de l’autre, affirme Yvon Kona. Je nous demande à tous de s’asseoir et de régler les conflits, il va falloir apprendre à partager pour plus d’équilibre. » La marque d’une identité commune naissante ? « Notre pays, c’est la Calédonie de demain », indique Roch Wamytan. Un pas pour poursuivre le travail de mémoire et de réconciliation. À la fin de la cérémonie, Cyprien Kawa a donné le drapeau du FLNKS et de Tiri à Nicolas Metzdorf pour qu’ils soient mis à la mairie de La Foa. Et si cela pouvait être un deuxième pas ? Sur le site, les travaux ne sont pas finis. L’inauguration est prévue en septembre 2022, dans un an, à la levée de deuil.