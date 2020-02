La Direction des affaires sanitaires et sociales a mis en place un numéro vert pour le coronavirus (05 02 02). Ce numéro s’adresse aux Calédoniens qui se posent des questions sur ce virus et sur les précautions à prendre.

À ce jour, aucun cas n’est à signaler localement. Les services de la Nouvelle- Calédonie ont contrôlé plus de 16 000 voyageurs à Tontouta et plus de 80 revenants de Chine dont 64 résidents ont fait l’objet d’un contrôle sanitaire supplémentaire. Rappelons que deux résidents Calédoniens comptent parmi les passagers du paquebot Diamond Princess, en quarantaine au large de Tokyo.

Sur place, la situation se dégrade avec une centaine de cas supplémentaires (540 au total). Comme deux autres Français, Michel Vittori a été contrôlé positif au virus, mais selon le ministère de la Santé, son état « n’est pas inquiétant ». Il a été débarqué pour des examens complémentaires. Aux dernières nouvelles, il n’avait pas fait de demande de rapatriement.