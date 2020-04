Le gouvernement travaille, en concertation avec les associations, à la centralisation des dons des entreprises et des commerces au profit des plus démunis.

Deux numéros sont disponibles : le 23 20 78 ou le 71 56 55 et cette adresse mail : collectededons@gouv.nc

Les particuliers peuvent toujours adresser leurs dons aux associations caritatives. Une plateforme est aussi en cours de création pour recenser les futurs bénévoles.

Cette semaine, le Congrès a débloqué deux millions de francs pour 400 paniers, avec le concours de la Croix-Rouge et du Secours catholique. Le GIE Solutions et Services calédoniens, émetteur des titres repas (carte déjeuner calédonien), a fait un don de trois millions de francs sous forme de bons alimentaires dématérialisés d’une valeur de 5 000 francs à six associations caritatives.