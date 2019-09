Ce n’est pas encore le projet d’aéroport international qu’a repris Jacques Lalié, le nouveau président de la province des îles. On peut toutefois dire que c’est un premier pas. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie vient d’annoncer la construction d’un nouvel aérodrome, à Wanaham. Comme le précise l’institution, les échanges entre Lifou et la Grande Terre sont amenés à se développer dans les années à venir. Les prévisions tablent sur un trafic de l’ordre de 300 000 passagers par an à l’horizon 2030.

La mise en service de la nouvelle aérogare se fera tout d’abord pour les passagers, en 2021, et pour le fret, en 2022. La direction de l’Aviation civile, qui exploite la plateforme en régie directe, sera en charge de cette opération qui représente un investissement de 1,7 milliard de francs. L’ancienne aérogare de 260 mètres carrés laissera la place à un nouveau bâtiment de 1 520 mètres carrés auxquels s’ajouteront 310 mètres carrés pour le fret. Le service sera assuré pendant toute la durée des travaux.