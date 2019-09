SDHI. Il s’agit de l’acronyme de Succinate DeHydrogenase Inhibitor qui regroupe une famille de fongicides (tueurs de champignons) utilisés dans l’agriculture depuis plus de quarante ans. Des chercheurs viennent de lancer l’alerte sur un risque potentiel pour la santé humaine de ces produits. En avril 2018, un collectif, regroupant des chercheurs français de premier plan, avait publié une tribune dans le quotidien Libération. Les scientifiques de l’Inserm, de l’Inra ou encore du CNRS pensent qu’il est urgent de suspendre l’utilisation de ces antifongiques tant qu’une estimation des dangers pour la santé n’aura pas été réalisée. Dans la foulée de cette tribune, l’Anses, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, a décidé de procéder à une évaluation sanitaire de cette famille de substances. Elle avait conclu à l’absence d’alerte sanitaire, ce qui a conduit à ne pas remettre en question son autorisation de mise sur le marché. En parallèle, l’Agence a toutefois lancé un appel à la vigilance au niveau européen et international afin de mieux mesurer les effets toxicologiques sur l’être humain.

Dans un communiqué, l’Anses précise que la famille des SDHI comprend 11 substances fongicides qui bloquent la respiration cellulaire des champignons. Il est également précisé qu’aucune de ces substances n’est reconnue comme cancérigène avérée ou présumée dans la réglementation européenne. Ce n’est pas le cas au États-Unis, où l’Agence de protection de l’environnement américaine a classé le Boscalid, le plus utilisé des SDHI, dans le groupe D. Cela signifie qu’il existe des preuves suggérant un effet cancérigène, mais pas suffisantes pour estimer le potentiel de toxicité sur l’humain. Plus certainement, les scientifiques américains ont mis en lumière des conséquences importantes pour la faune et la flore. Les scientifiques à l’origine de l’alerte estiment que ces produits provoquent des modifications épigénétiques. Elles dérégleraient les gènes et seraient à l’origine de cancers et de tumeurs. Ces modifications pourraient potentiellement être transmises de génération en génération.