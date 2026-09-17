Un nouveau règlement intérieur du Congrès

La commission permanente du Congrès a adopté à l’unanimité, lundi 14 septembre, les 70 articles instaurant un nouveau règle- ment intérieur. Parmi les points forts, « des délais de convocation réduits pour les séances publiques », « un délai de trois mois maximum pour l’examen des propositions de textes en commission » ou encore « des statistiques sur la présence des élus publiées deux fois par an », a noté la présidente du Congrès, Virginie Ruffenach.
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