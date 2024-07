Un nouveau rapport de force sort des urnes

LISTE À RÉVISER

Le phénomène des récents départs d’habitants de la Nouvelle-Calédonie a-t-il pu avoir une influence sur les résultats de ces élections législatives ? Des responsables loyalistes mettent en avant cet argument pour expliquer un score aussi serré dans la première circonscription ‒ moins de 3 200 voix entre Nicolas Metzdorf et Omayra Naisseline.

Comme l’indiquait effectivement un rapport d’information du Sénat publié il y a un an avec des données de l’Institut de la statistique et des études économiques (Isee), « le solde migratoire apparent est déficitaire de 10 300 personnes entre 2014 et 2019, ce qui représente 2 000 départs nets par an ». La part de la population kanak, plus sensible à la cause indépendantiste, a ainsi augmenté mécaniquement.

Nicolas Metzdorf, s’appuyant sur les chiffres de la CCI, estime à 20 000 le nombre de départs en dix ans. Toutefois, ce paramètre des vols sans retour en est un parmi d’autres ayant agi sur les résultats électoraux.

D’après les services du haut-commissariat, 222 101 électeurs figurent sur la liste électorale générale. Ce qui peut paraître un chiffre important au regard de la population évaluée à 270 000 personnes.

Un nombre conséquent d’habitants a été inscrit ces dernières années « sans forcément en effacer d’autres », remarque Pierre-Christophe Pantz.« Un toilettage des listes doit être opéré. »