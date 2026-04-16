Un nouveau pas de Lygend vers KNS

Les échanges, comme évoqué dans de précédentes éditions, sont établis depuis des mois. Le groupe chinois Lygend Resources & Technology, communément appelé Lygend, pourrait effectuer un nouveau déplacement à Vavouto en mai.

La société asiatique a déposé dans le courant du mois de mars une offre de reprise des 49 % du capital du métallurgiste Koniambo Nickel (KNS), dont l’activité est arrêtée depuis fin août 2024. La somme est adossée à un projet industriel. Le contenu de cette offre, qui demeure confidentiel à ce stade, est aujourd’hui à l’étude.

Lygend a formulé la proposition auprès du groupe SMSP, actionnaire à hauteur de 51 %, et non de Glencore, partenaire qui avait décidé de se retirer du complexe de Vavouto en février 2024. En parallèle de la démarche chinoise, la société calédonienne poursuit les discussions avec le géant suisse des mines et du négoce des matières premières sur les conditions de la sortie des 49 % du capital de KNS.