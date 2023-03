Adieu l’Alis. Bateau cher au cœur des « IRDiens ». Le navire de recherche a pris sa retraite après plus de 30 ans de bons et loyaux services. Depuis novembre, il est officiellement désarmé et devrait être déconstruit dans l’année. « C’était un bateau âgé. Il était difficile de continuer à le faire naviguer », indique Olivier Lefort, directeur de la Flotte océanographique française.

Pour réconforter la communauté scientifique, un nouveau bateau a pointé le bout de sa proue à Port-Moselle, en décembre. Un navire qui a déjà du bagage. Jusqu’en 2021, il opérait des campagnes scientifiques en mer Méditerranée, dans les océans Atlan- tique et Indien. Il est plus grand, plus long et bien mieux équipé que son prédécesseur. Bienvenue à bord de l’Antéa.

La Flotte océanographique française est présente sur toutes les mers du monde. Elle possède quatre navires hauturiers, six navires semi-hauturiers et côtiers, sept navires de station et des engins sous-marins capables d’intervenir jusqu’à 6 000 mètres de profondeur. Elle est l’une des trois plus importantes flottes de recherche européennes, avec celles de Grande- Bretagne et d’Allemagne.

Le catamaran de 35 mètres de long a été construit en 1996 aux Sables-d’Olonne. « C’est un bateau en aluminium qui, à l’époque, était commandé par l’Orstom, qui a précédé l’IRD », rappelle Olivier Lefort. Ses atouts se listent en chiffres : 12 mètres de largeur, 18 jours d’autonomie en carburant et en vivres, 9 places pour les scientifiques, 40 m2 de QG scientifique, 2 laboratoires, 4 types de chaluts… De quoi changer la vie aux habitués de l’Alis.

PLUS DE MODERNITÉ

Avec sa taille intermédiaire (semi-hauturier), l’Antéa réalise des missions près des côtes grâce à son faible tirant d’eau, jusqu’à 10 mètres de fond. Il peut aussi traverser les océans et travailler au-delà du plateau. L’an dernier, le bateau a été remis au goût du jour avant de jeter l’ancre dans le Pacifique. « On a fait de très gros travaux. Le moteur est plus moderne que l’Alis, donc moins polluant, et il est mieux équipé niveau scientifique », précise Olivier Lefort.



L’équipage de l’Antéa organisait les derniers préparatifs, mardi, avant de prendre le large pour la mission Swotalis.

L’Antéa est aujourd’hui muni de nouveaux sondeurs, à la fois pour mesurer la colonne d’eau mais également les courants. « L’année prochaine, il sera doté d’un sondeur multifaisceaux, de plus grande profondeur que celui de l’Alis, qui va permettre de cartographier les zones jusqu’à 3 000 mètres de profondeur. » Les fonds marins n’auront bientôt plus de secret… Ou presque, grâce à Ariane. Ce robot mobile d’1,8 tonne sera piloté depuis la surface à l’aide d’un joystick, de manettes et de six écrans de contrôle.