Un nouveau général à la tête des Fanc

Le général de brigade Gabriel Soubrier a officiellement pris le commandement des Forces armées en Nouvelle-Calédonie lundi 4 août, au monument aux morts de la place Bir Hakeim, où des honneurs militaires lui ont été rendus, en présence du haut-commissaire, Jacques Billant, de personnalités locales et du commandant de la gendarmerie, François Haouchine. Entre 2022 et 2025, Gabriel Soubrier était conseiller au cabinet du ministre des Armées. Âgé de 50 ans, il succède au général Yann Latil, arrivé en 2023.