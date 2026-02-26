Un nouveau dispositif pour les TPE et PME

La province Sud, en partenariat avec la banque publique d’investissement Bpifrance, a lancé lundi 23 février le dispositif Sud Relance. Il permettra de financer des « besoins essentiels au développement et à la consolidation » des très petites et moyennes entreprises, pour une enveloppe d’un milliard de francs. Le montant du prêt, compris entre 5,9 millions et 35,8 millions de francs, est accordé pour une durée de cinq ans, sans exigence de garanties, à un taux dit « bonifié », inférieur à celui du marché, avec un an de différé de remboursement du capital, ou pour une durée de sept ans, avec deux ans de différé.