Ruamm, retraites, TGC. En quelques semaines, le gouvernement veut faire avancer trois réformes au cœur du modèle économique et social calédonien. L’urgence est réelle et les choix à venir pèseront sur les droits, les cotisations et le pouvoir d’achat. Reste que le débat demeure, pour le moment, entre les seules mains du gouvernement et des partenaires sociaux.
En juillet 2023, place des Cocotiers, Emmanuel Macron appelait à « refonder le modèle économique et social », jugé « extraordinairement injuste ». Trois ans plus tard, la refondation ne peut plus être repoussée. Reste à savoir ce qui se négocie dans les coulisses.
Le temps est compté. Dans sa déclaration de politique générale du 24 août, le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, promettait que « rien ne se décidera sans une nouvelle concertation », avant de fixer l’échéance : les réformes des retraites et du Ruamm devront être votées avant le 31 décembre. Selon Xavier Martin, directeur général de la Cafat, près de 30,8 milliards de francs manquent en 2026, dont plus de 20 milliards pour le Ruamm et neuf milliards pour les retraites.
Le régime unifié d’assurance maladie et maternité nourrit déjà les inquiétudes. Des simulateurs circulent sur les réseaux avec un taux unique de 13,5 % pour les indépendants. Des simulations que dénonce Christopher Gygès, le membre du gouvernement en charge de ces réformes. « Le projet n’est pas 13,5 % », a-t-il souligné tout en refusant de détailler les hypothèses sur la table. « Quand il y aura quelque chose d’acté, on le présentera. »
Dans un communiqué diffusé mardi, le gouvernement précisait que les scénarios ne sont « ni finalisés ni validés » et que les Calédoniens seront informés lorsque les orientations auront été « stabilisées ». L’exécutif explique simplement vouloir tenir compte des « capacités contributives de chacun ». Cela ne dit pas grand-chose de la répartition de l’effort envisagée.
UNE RÉPARTITION DE L’EFFORT À ÉCLAIRCIR
Même flou sur les retraites. Deux projets sont sur le bureau du Congrès. Le premier, déposé le 3 février par Milakulo Tukumuli et Philippe Dunoyer, repousse notamment l’âge légal à 63 ans. Le second, déposé le 27 mai par le précédent gouvernement, maintient 62 ans, porte la durée de cotisation à 39 ans et crée une seconde tranche sur les revenus les plus élevés.
La TGC, taxe générale sur la consommation, ajoute une troisième couche. Une note de début d’année de la DSF, Direction des services fiscaux, étudiait plusieurs scénarios autour d’un taux unique à rendement constant, soit 41 milliards de francs. Selon les hypothèses, elle aboutissait à 7,2 %, 8,2 % ou 8,3 %. En octobre, Christopher Gygès proposait pourtant deux nouvelles pistes : 0 et 10 % ou 2 et 9 %. Des différences de taux qui interrogent, notamment autour du rendement.
Faute de simulations officielles rendues publiques, Loïc Steffan, enseignant en finances publiques à l’université de la Nouvelle-Calédonie, a tenté d’en mesurer les effets. Selon ses hypothèses, l’ensemble des prélèvements pourrait augmenter de 2,1 à 3,2 milliards de francs. Il souligne surtout que l’effet sur les ménages dépendra de la répercussion de la baisse des taxes sur les prix. Les voitures, qui passeraient de 22 à 9 ou 10 %, pèsent aussi beaucoup dans les calculs. Les ménages les moins aisés, qui achètent moins souvent une voiture, bénéficieraient donc moins de cette baisse.
La simplification visant à passer de quatre taux à un ou deux aura donc des effets différents selon les revenus. Plusieurs taux permettent de moins taxer les produits de première nécessité et davantage les produits moins essentiels. Un moyen de faire moins peser la TGC sur les ménages modestes.
LA BATAILLE DES PRIX
La baisse des taxes ne se traduit pas toujours par une baisse des prix, une partie pouvant être absorbée par les marges. Le risque est documenté. En 2018, lors de l’instauration de la TGC, il avait fallu encadrer temporairement les marges pour obtenir une baisse effective des prix. Sans dispositif aussi contraignant, rien ne garantit que l’allégement fiscal profite au consommateur.
La note de la DSF du début d’année prévoyait une répercussion « au franc le franc » et un suivi mensuel des prix. Une promesse qui renvoie à la capacité de la Direction des entreprises, de la consommation, de l’attractivité et des télécommunications (Decat) d’assurer ce contrôle avec des moyens limités.
Le gouvernement ne dispose pas encore de l’étude sur les marges de la grande distribution menée par l’Autorité de la concurrence. De même, l’audit sur les protections de marché n’a pas apporté toutes les réponses espérées, faute notamment de données. Des carences problématiques pour évaluer finement les effets de la réforme.
Sur le plan politique, ces arbitrages constitueront le premier crash test de l’accord de gouvernance noué en juillet entre l’Éveil océanien, Les Loyalistes et le Rassemblement. Cet accord fixait des priorités sans détailler les réformes économiques et sociales. Milakulo Tukumuli soulignait lui-même la différence de vision : l’Éveil océanien veut répondre aux problématiques d’un pays « fracturé par des inégalités sociales », quand ses alliés placent en priorité la relance économique.
Au-delà des partis, la Nouvelle-Calédonie s’apprête à engager l’une des plus importantes réformes de son modèle économique et social depuis des décennies sans que, paradoxalement, les Calédoniens soient véritablement associés au débat. Si le Congrès vient d’être renouvelé, la défiance envers les élus et les institutions reste forte. Un contexte qui rend d’autant plus étonnant le choix d’informer la population une fois les orientations « stabilisées ».
Mathurin Derel