Ruamm, retraites, TGC. En quelques semaines, le gouvernement veut faire avancer trois réformes au cœur du modèle économique et social calédonien. L’urgence est réelle et les choix à venir pèseront sur les droits, les cotisations et le pouvoir d’achat. Reste que le débat demeure, pour le moment, entre les seules mains du gouvernement et des partenaires sociaux.

En juillet 2023, place des Cocotiers, Emmanuel Macron appelait à « refonder le modèle économique et social », jugé « extraordinairement injuste ». Trois ans plus tard, la refondation ne peut plus être repoussée. Reste à savoir ce qui se négocie dans les coulisses.

Le temps est compté. Dans sa déclaration de politique générale du 24 août, le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, promettait que « rien ne se décidera sans une nouvelle concertation », avant de fixer l’échéance : les réformes des retraites et du Ruamm devront être votées avant le 31 décembre. Selon Xavier Martin, directeur général de la Cafat, près de 30,8 milliards de francs manquent en 2026, dont plus de 20 milliards pour le Ruamm et neuf milliards pour les retraites.

Le régime unifié d’assurance maladie et maternité nourrit déjà les inquiétudes. Des simulateurs circulent sur les réseaux avec un taux unique de 13,5 % pour les indépendants. Des simulations que dénonce Christopher Gygès, le membre du gouvernement en charge de ces réformes. « Le projet n’est pas 13,5 % », a-t-il souligné tout en refusant de détailler les hypothèses sur la table. « Quand il y aura quelque chose d’acté, on le présentera. »

Dans un communiqué diffusé mardi, le gouvernement précisait que les scénarios ne sont « ni finalisés ni validés » et que les Calédoniens seront informés lorsque les orientations auront été « stabilisées ». L’exécutif explique simplement vouloir tenir compte des « capacités contributives de chacun ». Cela ne dit pas grand-chose de la répartition de l’effort envisagée.