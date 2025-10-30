Un nouveau cercle-mess des Fanc

La cérémonie donnant lieu à la pose de la première pierre s’est tenue lundi 27 octobre, en présence d’Alexandre Barouh, directeur central du service d’infrastructure de la Défense, et du général de brigade, Gabriel Soubrier, commandant supérieur des Fanc. Le nouveau bâtiment viendra remplacer l’infrastructure construite en 1974. Le chantier, ambitieux, s’élève à 1,67 milliard de francs, « ce qui en fait le premier projet d’infrastructure en Nouvelle-Calédonie », a souligné le général Soubrier, « favori- sant l’emploi d’entreprises locales ».
Il doit répondre aux « exigences opérationnelles et humaines d’une armée de haut niveau » et représentera aussi un lieu de mémoire de figures calédoniennes ayant servi.