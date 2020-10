La participation à ce deuxième scrutin est historique. Les Calédoniens inscrits sur la liste électorale spéciale pour la consultation (LESC) et appelés à se prononcer sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle- Calédonie se sont massivement rendus dans les 304 bureaux de vote. Au total, 154 918 électeurs ont glissé leur bulletin dans l’urne, soit un taux de participation de 85,69 %. Une nouvelle fois, le non est sorti largement majoritaire à 53,26 %, contre 46,74 % pour le oui.

Comme l’ont souligné les Loyalistes, la victoire est claire, mais appelle toutefois à davantage de nuance tant l’évolution entre les scrutins de 2018 et 2020 est notable. Pour mémoire, en 2018, les inscrits sur la LESC avaient donné le non majoritaire à 56,67 % contre 43,33 % pour le oui. Ce dernier progresse donc de 3,4 %. Le nombre d’électeurs en faveur du maintien dans la France représente 2 769 voix supplémentaires par rapport à 2018 pour 11 334 en plus pour les partisans de l’indépendance, soit quatre fois plus. Un constat qui montre que les partis indépendantistes ont réussi à mobiliser les électeurs et en particulier les abstentionnistes.

La campagne qui était plus radicale, d’un côté comme de l’autre, confirme la bipolarisation de la Nouvelle-Calédonie sur la question institutionnelle, mais la nette progression des indépendantistes est accueillie comme une victoire pour leur camp. Un signe d’encouragement pour la troisième et dernière consultation, prévue par l’Accord de Nouméa. Selon la loi organique, elle pourrait être demandée par au moins 18 élus du Congrès dans les six mois suivant le dernier scrutin, soit au début du mois d’avril 2021 pour une organisation en 2022.

Une progression générale du oui

Au niveau communal, y compris dans les communes les plus acquises à une Calédonie française comme Farino (le non passe de 90,82 % à 88,54 %) ou encore Bourail (de 69,09 % à 67,28 %). Seul Poya Sud parvient à quasiment maintenir le score de 2018 (97,95 % contre 97,69 %) ainsi que Boulouparis (69,74 % contre 69,19 %).

À Lifou, Maré et Ouvéa, les électeurs se sont bien mobilisés par rapport au scrutin de 2018 où un appel au boycott avait été lancé par le Parti travailliste. Ce qui n’a pas été le cas, cette fois-ci, même s’il reste encore un réservoir de voix important. Sans surprise, les trois îles ont voté massivement en faveur de l’indépendance : 86,49 % à Lifou, 79,29 % à Maré et 86,18 % à Ouvéa. Le choix des Si Nengone était particulièrement attendu puisque la consigne d’un vote pour le non avait été donnée par la Dynamique autochtone LKS, parti créé par l’ancien grand chef de Maré, Nidoïsh Naisseline. Et de fait, la consigne est plutôt bien passée puisque certains bureaux ont vu le non friser les 40 %.

Les résultats du Grand Nouméa étaient très attendus. À elles seules, les quatre communes de l’agglomération représentent un peu plus de 55 % des inscrits de la LESC. L’évolution des votes a donc un poids prépondérant pour le résultat final. Comme ailleurs, le oui y progresse. C’est tout particulièrement le cas à Dumbéa où les Loyalistes perdent près de 5 %, passant de 78,24 % à 73,71 %, confirmant la poussée indépendantiste des élections municipales et le retour ou l’arrivée de représentants des différentes mouvances au sein des conseils municipaux. Au Mont-Dore, la progression du oui est de 2,6 %.