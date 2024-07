[DOSSIER] Un nickel, couleur de cendres

Les investisseurs aux portes de la Nouvelle-Calédonie oseront-ils encore faire le pas ? Une économie centenaire peut-elle s’effondrer ? La défaillance simultanée des trois usines conduirait à une augmentation du chômage sur le territoire d’environ 50 %, ont écrit l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’économie dans leur rapport publié en juillet 2023. Ils poursuivent : l’équilibre des comptes sociaux et des revenus fiscaux en serait davantage affecté. Le nickel est un pilier de l’économie et le mettre à terre reviendrait à ébranler les institutions. Son sauvetage se fera par une aide extérieure et des réformes.

Yann Mainguet et Gilles Caprais