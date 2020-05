Une bagarre entre deux groupes rivaux a éclaté après un enterrement à Bélep. Un individu a sorti son arme, puis tiré. Un homme a été tué sur le coup et neuf autres ont été blessés. L’une des victimes a été évacuée au Médipôle. Une trentaine de gendarmes ont été déployés à Bélep où la tension est encore montée d’un cran. Le tireur présumé, qui s’est rendu, et quatre autres jeunes ont été emmenés à Nouméa et placés en garde à vue. Des jeunes seront exclus de Bélep. Un arrêté a été pris pour interdire la vente d’alcool.