Des échanges encore instables

Pourtant, les échanges économiques entre les deux pays restent ponctuels et instables, liés à des opportunités commerciales, comme l’export de systèmes de filtration d’eau, d’équipements électriques, d’instruments de mesure et de quelques produits agroalimentaires. « En termes de chiffres, cela fluctue énormément, certaines années cela représente entre 15 et 50 milliards de francs. D’autres années, ça peut monter jusqu’à 350, 400 milliards », précise Rhenaud Hette, chargé de mission à Fidji pour NCT&I pour justement promouvoir et développer les échanges commerciaux.

Selon le cluster, la méconnaissance mutuelle est un frein considérable au développement des affaires. Évidemment, la crise sanitaire et la fermeture des frontières n’ont rien arrangé.