Un modèle électoral toujours en question

Le débat a été posé lors de la soirée électorale, organisée sur la chaîne de service public : le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec répartition des sièges, selon la règle de la plus forte moyenne et seuil de représentation fixé à au moins 5 % des inscrits, est-il toujours adapté ?

À l’origine de la réflexion : l’élimination de moult petites listes aux idées nouvelles n’ayant pas atteint le seuil de 5 %, la répartition toujours volontairement inégale des sièges au Congrès, au profit du Nord et des Îles, et le renforcement des deux blocs traditionnels dans un contexte d’abstention record.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les élections au Congrès et aux assemblées de province constituent un régime électoral particulier au sein de la République. Il est issu à la fois des accords de Matignon de 1988 (création des trois provinces, désignation des membres des assemblées de province, attribution des sièges à la représentation proportionnelle), et de l’accord de Nouméa de 1998, traduit par la loi organique de mars 1999 et complété par le Code électoral, qui distinguent pour le partage des sièges, les élus provinciaux, appelés à être également au Congrès, de ceux qui ne figurent que dans les assemblées de province.

Concrètement, les Calédoniens inscrits sur la liste électorale spéciale provinciales élisent lors d’un scrutin proportionnel de listes à un tour, les membres du Congrès et de leur assemblée de province. Une liste doit obtenir au moins 5 % des inscrits de la collectivité pour pouvoir participer à la répartition des sièges, sans que ce seuil garantisse automatiquement l’obtention d’un élu. Sur les 54 fauteuils du Congrès, 32 sont attribués à la province Sud, 15 à la province Nord et 7 à la province des Îles.

Dans chacune d’elles, la commission de recensement des votes procède à la répartition des fauteuils du Congrès, selon la règle de la plus forte moyenne, sur la base du quotient électoral*, puis répartit ceux restant à pourvoir dans l’assemblée de province sur un total de 40 sièges dans le Sud, 22 dans le Nord et 14 aux Loyauté.